Una giovane e' morta, travolta da un mezzo agricolo utilizzato per la raccolta di patate. L'incidente e' avvenuto in Sila, in contrada Fiego, al confine tra i comuni di Pedace e Aprigliano (Cosenza). Ancora non chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto ci sono i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.