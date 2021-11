Tennis femminile, l'Asd Wimbledon Floridia sul podio con Pistritto e Conte

Ancora altri podi per le giovani tenniste dell'Asd Wimbledon di Floridia. Le ragazze del maestro Salvo Amenta e Alberto Bancato, incassano due successi nel Circuito della Federtennis, 'Racchette in rosa'. Sui campi di Siracusa del Tc Match Ball, ha vinto nella categoria Under 12 Giada Pistritto, battendo in due set la sciclitana, Eva Causarano. Tra le due atlete è stato un match in pieno equilibrio. Alla fine è riuscita a prevalere la floridiana per 6 - 4, 6 -4.

Altro successo per la società di Floridia nell'Under 14, dove Giulia Conte ha avuto la meglio su Bianca Russo del Match Ball Siracusa, vincendo per 6-0, 5,7 e 8-10 al tie break.

(Nella foto Giulia Conte, il maestro Salvo Amenta e Giada Pistritto)