Da Modica alla diga di Santa Rosalia per ripulire e difendere la natura

Sono state quindici le famiglie modicane a portare a termine una prima "missione" a favore della natura alla diga di Santa Rosalia, posto privilegiato per gite e pic nic, ma oltraggiato, spesso, dalla inciviltà di chi lascia nella zona rifiuti di ogni genere. All'insegna dello slogan "ripuliamoci dai rifiuti", genitori e figli si sono dati appuntamento, domenica mattina, in una delle zone più frequentate di Santa Rosalia per raccogliere spazzatura e materiale di vario genere che avevano trasformato l'area in una sorta di discarica. Diversi i sacchi (forniti dal Comune di Ragusa) riempiti dagli adulti ma, anche, dai bambini che hanno seguito l'esempio dei genitori. Un'operazione di "civismo" che le famiglie modicane hanno "regalato" alla natura.