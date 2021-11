Bloccato diportista ad Agnone Bagni: pescava con la rete

Nel corso della mattinata, è giunta una segnalazione alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta da parte di una nave della Marina Militare, in località Agnone Bagni del Comune di Augusta, con cui si dava atto di un’attività di pesca verosimilmente di frodo.

Immediatamente, è stato disposto l’invio in zona di una motovedetta. Non appena giunti, i militari della Guardia Costiera hanno dapprima intimato l’ALT al pescatore, rivelatosi un diportista, procedendo poi a comminare una sanzione amministrativa pari a circa 2.000 euro ed a sequestrare la rete.

È da rammentarsi che la rete è un attrezzo da pesca che non può essere detenuto da coloro che, essendo privi della prevista licenza, non sono abilitati ad esercitare la pesca professionale.