Modica, il Comune premia la "Contea Tiro al volo" Campione d’Italia

La Contea di Modica ha conquistato ancora una volta il titolo Italiano della specialità Fossa Olimpica di Tiro al volo. La società cara ai fratelli Giovanni e Adriano Avveduto è stata ricevuta a Palazzo S.Domenico dal sindaco, Ignazio Abbate, e dall’assessore allo Sport, Maria Monisteri, che si sono congratulati con i dirigenti e gli atleti del sodalizio modicani che da anni porta in alto il nome della Contea in tutta Italia. L’ennesimo successo è arrivato al termine di una durissima selezione alla quale hanno partecipato 128 compagini per un totale di 768 tiratori. Il verdetto delle pedane del Tav Roma ha premiato con il titolo di Campioni d’Italia i tiratori Adriano Avveduto, Francesco Mozzicato, Paolo Cianta, Daniele Castiglia, Salvatore Giaquinta e Gaetano Alessandro Piazza sotto lo sguardo del presidente Corrado Avolese. I rappresentanti delle istituzioni hanno donato ai neo campioni d’Italia una particolare litografia che racchiude in un cuore l’essenza della Città. “Siamo orgogliosi dei risultati che la Contea continua a raccogliere in giro per l’Italia. Il Tiro a Volo è una delle discipline che storicamente hanno sempre regalato soddisfazioni ai tifosi italiani in occasione delle Olimpiadi e quindi, riuscire a primeggiare in uno sport così competitivo, è uno straordinario risultato del quale tutti i modicani devono andare fieri. Complimenti alla famiglia Avveduto che continua ad onorare il nome di Saro Avveduto, vero ed indiscusso maestro per anni sul territorio”.