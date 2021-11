Elezioni, primo round del Centro destra a Palermo: Minardo (Lega) apre a Cuffaro

"Compattezza, visione della città, laboratori programmatici sono state le parole chiave, unitamente all'identità", che hanno animato la prima riunione del centrodestra che ha cominciato a discutere delle elezioni amministrative della primavera prossima a Palermo. Una riunione interlocutoria di circa tre ore che si è svolta, riferiscono alcuni dei partecipanti al tavolo di coalizione, "in un clima sereno e di grande collaborazione". Non si è entrati nel merito di nomi per la candidatura a sindaco né di programmi, "ma è stata fatta un'analisi della situazione attuale della città e delle tante cose da fare". Si lavorerà per arrivare a una candidatura unitaria anche se l'ipotesi "primarie", rilanciata da Matteo Salvini nel caso di un mancato accordo, non rappresenterebbe una tabù: "Sì, ne abbiamo accennato in riunione, nessuno ha posto veti", riferisce un esponente della coalizione. Al confronto hanno preso parte i partiti che sostengono il governo Musumeci e rappresentati all'Ars: Lega, Fratelli d'Italia, Udc, Forza Italia, Diventerà Bellissima e Mpa-autonomisti. "Nelle prossime occasioni di incontro accetteremo tutti coloro che sposano il progetto, che si riconoscono nella bacheca valoriale del centrodestra - si legge in una nota congiunta della coalizione - Gli stessi valori che alla fine determineranno l'ascesa di un candidato comune e unitario della coalizione". Un'apertura, interpreta qualcuno, anche alla Dc di Totò Cuffaro, come aveva anticipato alla vigilia il leader del Carroccio in Sicilia, Nino Minardo, che aveva assicurato: "Nessuna preclusione e nessuna volontà di esclusione". "Abbiamo ridefinito il perimetro - prosegue la nota - fermo restando che chiunque si voglia aggregare con una forte discontinuità con la precedente amministrazione targata Orlando, è il benvenuto. Siamo già pronti con tavoli programmatici per andare a trattare tutte quelle tematiche e problematiche che attanagliano la nostra città, proponendo quella che sarà una svolta storica". Nessuna preclusione, dunque, neppure verso nuovi possibili alleati come Sicilia Futura e Attiva Sicilia, il gruppo parlamentare formato dagli ex M5s e ora vicino al governatore Musumeci. Tra una decina di giorni nuovo round: questa volta il tavolo sarà allargato. Il centrodestra ha cominciato la sua corsa verso Palazzo delle Aquile.