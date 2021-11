Pachino, il Consiglio elegge Ristuccia presidente ma la maggioranza si spacca

Un errore di valutazione della sindaca di Pachino, Carmela Petralito, è bastato a mandare in frantumi la maggioranza alla prima seduta dell'aula. Avere 'commissariato' gli assessori di Diventeràbellissima, è stato un errore politico che potrebbe avere conseguenze sul tavolo del centro destra per le future alleanze in vista delle amministrative di primavera. Lo staff della sindaca giura che quella della nomina dei consulenti 'commissari' sarebbe stata una decisione presa da lei stessa, senza neppure discutere con chi l'ha voluta a tutti i costi candidata a sindaca e non avrebbe fatto cenno di questa decisione con gli alleati, Fratelli d'Italia, CambiaMenti, Diventeràbellissima-Progetto Pachino e UniAmoPachino. Qualcuno però non dice la verità sulla questione, addebitando queste scelte ai burocrati del Comune.

All'opposizione lo strappo nella maggioranza, è stato come una manna caduta dal cielo, anche se un consigliere che al primo turno ha sostenuto la 'progressista' Barbara Fronterrè, avrebbe saltato il fosso prima dell'elezione della presidenza e vice presidenza dell'Aula. Ed in un clima di tutti contro tutti, la partita per il vertice dell' Aula, se la sono giocata Franco Ristuccia di CambiaMenti e Ninni Nicastro di diventeràbellissima. Alla seconda chiama il Consiglio ha eletto con 9 voti Franco Ristuccia. Sei i voti per Nicastro che ha incassato i voti di Progressisti e Rinascita ed un astenuto (il consigliere dei 5 Stelle Ruggero Lupo, che è poi stato eletto vice presidente del consiglio comunale). Quello che è accaduto nell'aula di via Rubera non era prevedibile a un mese dalla proclamazione della sindaca che magari si aspetta adesso le dimissioni dei due assessori di diventeràbellissima, anche per concedere un assessorato al voltagabbana dell'opposizione. La questione è più delicata di quanto non si immagini ed il 'caso Pachino' finirà sul tavolo provinciale del Centro destra. Il governatore Musumeci chiederà conto e ragione agli alleati e non farà sconti a nessuno.

(Nella foto il presidente del consiglio comunale di Pachino, Franco Ristuccia)