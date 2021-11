Manovra, ancora ritocchi: pressing sul superbonus sulle villette

Il testo della manovra attende gli ultimi ritocchi, c'è ancora qualche capitolo da chiudere ma la proroga del Superbonus al 110% per le villette, senza limiti alla platea, sarà rinviata alla discussione parlamentare. Il pressing trasversale dei partiti proseguirà quindi anche nei prossimi giorni, mentre il governo si dice pronto ad intervenire sulle concessioni balneari non appena sul tema si sarà pronunciato il Consiglio di Stato. Sembra invece chiuso il rinnovo delle due misure collegate ai bonus edilizi, cioè sconto in fattura e cessione del credito. Possibili invece altre revisioni al reddito di cittadinanza.