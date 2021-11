La morte di Federico a Floridia, le 'Iene' riaprono il giallo sulle cause

Quando ha capito che le indagini segnavano il passo, si è rivolta alle 'Iene' di Italia 1 per cercare di fare luce sulla morte del figlio. E l'ultima chance è affidata a Giulio Golia, esperto inviato del programma televisivo di Mediaset da qualche giorno a Floridia, tra appostamenti ed interviste, per tentare di stabilire la verità su Federico Santangelo, lo studente del 'Fermi' di Siracusa, morto in un incidente stradale il 14 novembre del 2020. Federico era in sella alla sua moto Enduro e stava transitando nella zona artigianale di Floridia. Si disse che avrebbe perduto il controllo del mezzo e finito sull'asfalto. Una caduta che si rivelò mortale, nonostante i soccorsi immediati scattati quel sabato sera in contrada Vignarelli. Sul posto i rilievi furono effettuati dai carabinieri della Tenenza di Floridia e nonostante l'apertura di un fascicolo da parte della Procura di Siracusaa, si disse che era stato un incidente autonomo. Versione che fin dalle prime ore della tragedia non ha mai convinto il padre e la madre del ragazzo.

IL MISTERO DELLE TELECAMERE

La scena dell'incidente costata la vita a Federico Santangelo, sarebbe stata ripresa da due telecamere installate da altrettante aziende private della zona. Ma non sarebbe rimasta immortalata tutta la sequenza dell'incidente. Il ragazzo venne trovato per terra accanto al marciapiede del Centro comunale di raccolta e la moto ad una dozzina di metri in un'area incolta. Nel video, però, si vede soltanto la sagoma di Federico sull'asfalto.

IL GIALLO DEI FILMATI

E' tutto incentrato sui filmati la causa dell'incidente costato la vita allo studente. Ed è su questo che le 'Iene' vogliono vederci chiaro su come andarono realmente i fatti in quel tragico sabato sera. L'ipotesi più accreditata è quella che Federico Santangelo possa essere stato travolto da un'auto o un furgone 'pirata'. Si è pure appreso, ma la notizia è tutta da verificare, che la famiglia Santangelo prima della morte del figlio, avrebbe ricevuto 'intimidazioni' nel campo lavorativo.

L'inchiesta delle Iene ha scatenato l'interesse dei cittadini di Floridia. Sui social è un coro unanime, tutti hanno scritto 'Giustizia per Federico'.