Marsala, paziente Covid lascia ospedale: rintracciato dalla Municipale

Il Comando della Polizia Municipale di Marsala, nella tarda serata di ieri, ha effettuato un intervento su segnalazione dell'Ospedale “Paolo Borsellino”. In pratica, il personale medico aveva comunicato alla Centrale operativa l'allontanamento dal reparto “Malattie Infettive” di un cittadino straniero affetto anche da covid. Allertato il 118 d'emergenza, due pattuglie si sono prontamente dirette verso la struttura ospedaliera e, sulla stessa Via Salemi, hanno intercettato l'uomo. Contemporaneamente, sopraggiungeva l'ambulanza con gli operatori sanitari che - muniti degli adeguati dispositivi di protezione - hanno riaccompagnato il paziente al reparto ospedaliero. Per l'uomo, ovviamente, scatterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria.