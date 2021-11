Catania, "I Moschettieri" di Roberta Amato in scena da Zō il 16 novembre

Martedì 16 novembre, alle ore 21.00, lo spettacolo teatrale I Moschettieri di Roberta Amato, per la regia di Nicola Alberto Orofino, con Egle Doria, Gianmarco Arcadipane, Luigi Nicotra e Vincenzo Ricca andrà in scena da Zō – centro culture contemporanee, all’interno della rassegna Seltz- palco aperto. I Moschettieri, ultima produzione teatrale dell'associazione culturale Madè, racconta il vissuto di “quei bravi ragazzi dei quartieri” che abitano una Catania del 2020, una città in cui si mescolano le contraddizioni della nostra esistenza.

I Moschettieri

di Roberta Amato

regia di Nicola Alberto Orofino

con Egle Doria, Gianmarco Arcadipane, Luigi Nicotra e Vincenzo Ricca

scene e costumi Vincenzo la Mendola

sarta Grazia Cassetti

assistente alla regia Gabriella Caltabiano

comunicazione Stefania Bonanno

progetto grafico Maria Grazia Marano

progetto fotografico Santo D’Olica

segretario di compagnia Filippo Trepepi

organizzazione Maria Grazia Pitronaci

amministrazione Federica Buscemi

produzione Associazione culturale Madè