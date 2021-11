Palermo, donna muore in ospedale: parenti devastano Pronto soccorso

Nuove scene di devastazione in un ospedale di Palermo, questa volta al Civico, in seguito alla morte di una donna nella serata di ieri. Una sessantenne, giunta al Pronto Soccorso in condizioni critiche a causa di un arresto cardiaco, non ce l'ha fatta. Quando i medici hanno comunicato la notizia ai parenti, nel frattempo arrivati sul posto, costoro hanno mosso l'accusa di ritardi nei soccorsi e la situazione e' degenerata. I

familiari della vittima hanno danneggiato il Pronto Soccorso, mettendo a ferro e fuoco la struttura e distruggendo quanto capitava loro a tiro, per danni pari a migliaia di euro. E' stata chiamata la Polizia che e' intervenuta e ha identificato gli assalitori, denunciandoli a piede libero.