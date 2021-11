Agrigento, furti in serie nel centro storico: denunciato cittadino marocchino

Identificato e denunciato dalla polizia un cittadino di origine marocchina che, nell'ultimo mese, si sarebbe reso protagonista di diversi furti ai danni di esercizi commerciali e di auto parcheggiate nel centro storico di Agrigento. Dalla visione dei filmati di videosorveglianza presenti nelle zone interessate dai furti, gli agenti hanno appurato che, in base alla corporatura e all'abbigliamento utilizzato, l'autore era sempre lo stesso.

Cio' ha permesso di ricostruire le abitudini del sospettato e del suo modus operandi, in particolare degli orari in cui era solito agire. L'uomo e' stato cosi' bloccato mentre si trovava in via Atenea. Nella sua abitazione e' stata rinvenuta parte della refurtiva. In corso indagini per accertare eventuali responsabilita' in merito ad altri furti avvenuti nel centro storico agrigentino.