Vittoria, cerimonia in memoria dei caduti di Nassiriya venerdì 12 novembre

L'Amministrazione comunale di Vittoria vuole commemorare le vittime della strage di Nassiryia, avvenuta in Iraq il 12 novembre del 2003, ed ha organizzato per venerdì 12 novembre alle ore 12 la deposizione di una corona di fiori sul memoriale della pace. Una cerimonia per ricordare i connazionali caduti nell’attentato.

Alle 8.40 ora italiana del 12 novembre 2003, le due palazzine del presidio in cui risiedevano i carabinieri e i militari del contingente che faceva parte dell'operazione "Antica Babilonia", vennero sventrate dall'esplosione di un camion cisterna carico di esplosivo. La deflagrazione provocò la morte di 28 persone: 9 iracheni e 19 italiani, 12 carabinieri, 5 soldati e 2 civili. I feriti complessivamente furono 20. Nell'anniversario della loro tragica morte il Comune di Vittoria vuole rendere omaggio a quei carabinieri e soldati che stavano prestando servizio in Iraq in missione di pace per il nostro Paese. Il Sindaco Francesco Aiello attraverso la deposizione della corona di fiori renderà onore ai militari caduti.