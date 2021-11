Aeroporto di Comiso, dal 17 dicembre torna il volo per Roma con Ryanair

La compagnia Ryanair ha annunciato che a partire dal 17 dicembre e per i prossimi mesi coprirà la tratta Comiso - Roma Fiumicino con voli giornalieri che fino a marzo saranno oggetto di una promozione a tariffa agevolata, previa prenotazione entro il 12 novembre. Si tratta della settima tratta operata da Ryanair su Comiso, dopo Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Pisa, Bologna, Bari, Bruxelles.

«Com’è noto - commenta l’amministratore delegato di Soaco Rosario Dibennardo - la possibilità di volare da Comiso verso la Capitale si era interrotta lo scorso 15 ottobre, dopo che Alitalia, che garantiva la tratta in qualità di vettore assegnatario del bando sulla continuità territoriale, ha cessato tutte le attività. Abbiamo messo in campo sin da subito il nostro impegno insieme alle istituzioni coinvolte (Mit, Regione siciliana, Enac, Comune di Comiso) affinché questo bando così importante e strategico per la nostra realtà aeroportuale e per il nostro territorio venga ripubblicato al più presto e che i fondi previsti dal Governo vengano investiti per continuare a garantire ai passeggeri siciliani il diritto di viaggiare a tariffe calmierata. Sappiamo però che i tempi necessari a completare la procedura per pubblicare la nuova gara sulla Gazzetta Ufficiale europea non saranno brevi. Nel frattempo Ryanair, dopo che il Ministero ha liberato la tratta su Roma dal vincolo di esclusività legato al bando, si farà carico di coprirla a beneficio di tutti coloro che hanno necessità di viaggiare su Roma per ragioni personali, di lavoro, di salute, oltre che per raggiungere l’hub di Fiumicino per scali internazionali».