Case popolari a Canicattini Bagni, due milioni per la manutenzione straordinaria

Saranno sette gli interventi di manutenzione straordinaria delle parti comuni e degli interni, per oltre due milioni di euro da chiedere alla Regione Siciliana, programmati dall’IACP, l’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa, in altrettanti alloggi di Canicattini Bagni.

Questo quanto emerso dal sopralluogo di questa mattina della Presidente dell’IACP di Siracusa, Mariaelisa Mancarella, del funzionario dello stesso Istituto, Massimo Tuccitto, insieme al Sindaco Marilena Miceli e al Presidente del Consiglio comunale, Paolo Amenta, nelle palazzine di via San Nicola 1° Traversa, via San Nicola 2° Traversa e di via Giovanni Falcone.

Gli interventi, da tempo sollecitati dall’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni, riguarderanno la manutenzione straordinaria delle parti comuni e gli interni degli alloggi relativi ai civici n. 3 e 5 in via San Nicola 1° Traversa, per un importo di 700 mila euro; i civici n. 15-17-19 di via San Nicola 2° Traversa, per un importo di un milione di euro; e i civici n.4-6 delle palazzine di via Giovanni Falcone, per un importo di oltre 400 mila euro.

«Interventi necessari e non più rinviabili al patrimonio immobiliare dell’Istituto a Canicattini Bagni – ha dichiarato la Presidente Mancarella. «Doveroso il ringraziamento alla Presidente e a tutto l’apparato dell’IACP di Siracusa – ha aggiunto il Sindaco Miceli – per la tempestività nel predisporre i progetti di manutenzione straordinaria nelle tre palazzine degli alloggi popolari della nostra città».

«Il problema abitativo – ha concluso il Presidente Amenta – è diventato ormai centrale, considerato le sempre maggiori difficoltà riservate ad alcune fasce sociali dal mercato immobiliare. Oggi crescono i fabbisogni di alloggi mentre aumentano le fasce di povertà, per cui diventa importante l’intervento pubblico per reperire e mettere a disposizione alloggi a canoni concordati, come fa l’IACP e come abbiamo fatto noi in questi anni con i due progetti di riqualificazione urbana che prevedono, altresì, la realizzazione di alloggi proprio a canone concordato e moderato. Nel contempo, però, non bisogna disperdere il patrimonio abitativo popolare esistente. Quindi ben vengano i progetti di manutenzione e recupero avviati dalla Presidente Mancarella a Canicattini Bagni».

NELLA FOTO, da sinistra: Amenta-Tuccitto-Mancarella-Miceli