Ripartono domenica 14 le attività del Centro Diurno Anziani di Canicattini Bagni

Dopo oltre un anno e mezzo di chiusura e di inattività per le restrizioni dovute all’emergenza Covid, riapre il Centro Diurno Anziani del Comune di Canicattini Bagni di via XX Settembre e ripartono le attività nel rispetto delle misure di prevenzione ad iniziare dall’esibizione del Green Pass o dell’esito del tampone. Questo quanto deciso nei giorni scorsi dal Comitato di Gestione del Centro alla presenza del Sindaco Marilena Miceli e della nuova Presidente del Comitato di Gestione, Loretta Barbagallo, Vice Presidente del Consiglio comunale.

Stabilita anche la data per la “ripartenza” delle attività socio culturali e ricreative del Centro Anziani, domenica 14 novembre 2021, ore 20:00, con una festa in onore di San Martino.

Nel corso della riunione si è provveduto a fissare anche gli orari organizzativi di apertura e chiusura giornaliera del Centro di via XX Settembre: dalle ore 15:00 alle ore 19:00 nel periodo invernale e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 in quello estivo; mentre le eventuali serate musicali, passione che lega i canicattinesi, saranno riservate al dopo cena.