Modica, si presenta al Teatro Garibaldi il documentario "Trazzeri" del regista Giovanni Caccamo

Sarà presentato venerdì prossimo, alle 20,30, al Teatro Garibaldi di Modica, il documentario del regista modicano Giovanni Caccamo "Trazzeri". L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Modica e dalla Fondazione Teatro Garibaldi. Il documentario "Trazzeri" è un originale omaggio alla memoria storica del territorio di Modica attraverso una serie di interviste e di ambientazioni suggestive e particolari. Il documentario di Giovanni Caccamo e' stato selezionato in vari Festival Internazionali tra i quali il New York Independent Cinema Awards 2021, ARFF Berlin International Awards ed e' stato premiato all'American Golden Picture International Film Festival e al Venice Shorts film Awards in California.