Palermo, chiesti 17 anni per il talent di modelle per prostituzione minorile

Il pm Sergio Mistritta ha chiesto una condanna a 17 anni e 4 mesi di carcere nei confronti di Francesco Pampa, titolare della Vanity Models Management, accusato di aver fatto prostituire modelle minorenni. Il sostituto procuratore ha chiesto una condanna a 6 anni e 2 mesi per l'ex socio di Pampa, Massimiliano Vicari, e a 2 anni e 8 mesi per un presunto cliente, Filippo Giardi. La requisitoria si è tenuta questa mattina, davanti al gup Rosario Di Gioia. A fine mese l'udienza con gli avvocati della difesa. L'inchiesta della squadra mobile, è stata coordinata dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e che aveva portato in carcere i due manager a gennaio scorso. L'indagine era nata dalla denuncia presentata dalla madre di una delle ragazze che, sin da quando aveva 15 anni, sarebbe stata costretta a vendersi in cambio di somme tra i 50 e i 150 euro.