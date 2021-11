Peschereccio con 400 migranti a bordo si incaglia nel porto di Pozzallo

Si è incagliato all'entrata del porto di Pozzallo un peschereccio con 400 migranti a bordo partito dalle coste africane e arrivato questa sera ad un passo dalle banchine del porto ragusano. Proprio in vista dell'attracco l'imbarcazione si è incagliata. Non è chiaro se la barca si sia arenata in un punto poco profondo o abbia colpito qualche manufatto del porto. Le imbarcazioni dei vigili del fuoco, della capitaneria di porto e della guardia di finanza stanno soccorrendo il peschereccio e trasferendo i 400 migranti a terra. Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ha già fatto scattare tutte le procedure per accogliere i 400 migranti. Allertata anche la prefettura di Ragusa per la sistemazione dei migranti.

Il peschereccio con centinaia di migranti a bordo è ancora incagliato all'imboccatura del molo di Levante del porto di Pozzallo. Nelle operazioni, ostacolate dal maltempo e da forti raffiche di vento, stanno partecipando cinque unità navali di soccorso. Vista la difficoltà a liberare l'imbarcazione si sta valutando l'ipotesi di trasbordare i migranti sui gommoni della Capitaneria di Porto per trasferirli sulla terraferma.