Acate, è morto Salvatore Migliore: politico di razza e "colonna" della Caritas

All’età di 70 anni è deceduto ad Acate il dottor Salvatore Migliore (secondo da sinistra nella foto), che per tanti anni ha prestato servizio al pronto soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Tra gli esponenti più rappresentativi della Democrazia Cristiana e poi del Partito Popolare Italiano, a cavallo degli anni Settanta e Novanta, ha ricoperto più volte la carica di consigliere comunale e di assessore ai Servizi Sociali. Consigliere apprezzato da tutti i sindaci che si sono succeduti in quel periodo, aveva tutte le qualità per sedere sulla poltrona più ambita di piazza Libertà, ma non accettò mai le tante proposte preferendo rimanere fedele al suo ruolo, che poteva apparire secondario ma era fondamentale per gli equilibri tra le varie correnti della “balena bianca”. Lungimirante e riservato, infatti, gli era riconosciuto il merito di vedere dove gli altri non vedevano. Collocato a riposo, si è sempre impegnato nel sociale facendo parte del presidio Caritas istituito a Marina di Acate. Con lui scompare un altro pezzo della “vecchia politica”, quella dei partiti e delle sezioni presenti nei piccoli comuni, i luoghi dove le scelte degli amministratori venivano passate al vaglio in interminabili e spesso infuocate riunioni. E trovata la quadra, le soluzioni consentivano al paese di dotarsi di importanti opere pubbliche.