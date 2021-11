“Palermo Jazz Reunion”: sabato 13 novembre alla Galleria delle Vittorie

CUn contrabbasso, una batteria, un piano e una voce virtuosa, in tre parole Palermo Jazz Reunion. Un progetto che nasce da un’idea di Gianfranco Ficano e di Anna Maria Giannola (nella foto), rispettivamente batteria e contrabbasso, impreziosito da Laura Vassallo e Andrea Palumbo, voce e pianoforte. Dalle 20 alle 23 di sabato 13 novembre saranno alla Galleria delle Vittorie, spazio del centro storico di Palermo sempre più vocato alla cultura e alle arti, per dare vita a una serata che attingerà dai grandi classici del jazz, andando dallo swing più divertente alla bossa nova più sensuale per arrivare ai brani della tradizione pop italiani rivisitati. Senza dimenticare le improvvisazioni tipiche del jazz che rendono speciale ogni performance. Ingresso libero. Info e prenotazioni al tel. 091.6745668.