Vittoria, inaugurato il "Giardino dei giusti" all'Istituto Giovanni XXIII-Colonna

“La nostra associazione di categoria, insieme con la nostra cooperativa di garanzia fidi Commerfidi, ha voluto sostenere questo percorso didattico dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII-Colonna convinti che questi Giardini servano a creare un percorso in grado di mettere un argine alla cultura dell’odio, del disprezzo e del rancore, creando forme d’interazione e di conciliazione tra religioni e appartenenze diverse. Voglio sottolineare la valenza del fare rete e che era stata attuata già due anni fa, con lo stesso istituto, con un altro progetto, la riqualificazione dell’isola pedonale adiacente la scuola”.

Così il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, ieri pomeriggio, durante la cerimonia che, all’interno dello stesso istituto, ha preceduto l’inaugurazione del “Giardino dei giusti” ispirato al progetto lanciato da Gariwo. Dare un nome a un albero o a una pietra del Giardino non fa altro che rinnovare l’esempio di chi ha lottato nel passato. E’ stata la dirigente scolastica Vittoria Lombardo a illustrare, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della città, i contenuti di una iniziativa che si sarebbe dovuta tenere già un anno e mezzo fa e che fu bloccata a causa della pandemia. Il sindaco Francesco Aiello ha apprezzato il tenore dell’iniziativa congiunta, manifestando la disponibilità dell’amministrazione a supportare percorsi comuni legati a fare emergere le peculiarità di una cittadina, Vittoria, da sempre incline alla tolleranza, all’ascolto degli altri, anche di chi arriva da terre lontane. I Giardini dei giusti, è stato spiegato dalla dirigente scolastica, hanno prima di tutto un ruolo educativo, mettendo in rilievo quelle buone pratiche che dovrebbero essere seguite da tutti, giovani e adulti. All’appuntamento è intervenuto anche Salvatore Guastella, presidente di Commerfidi.