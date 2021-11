Scherma Modica, ottimi risultati dai cadetti a Montesilvano. Acireale, Terni, Budapest le tappe del weekend

Buone notizie giungono al PalaMoak dopo l’impegnativa doppia trasferta della categoria cadetti fioretto maschile a Montesilvano (Pescara) in due weekend consecutivi. Nell’ultimo fine settimana ottima prova di gruppo nella 1° prova di qualificazione nazionale under17 con 214 partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia. Le prestazioni migliori sono arrivate da Fernando Scalora e Francesco Spampinato, fermati alle soglie della finale ad otto e classificatesi 11° a pari merito nella graduatoria definitiva; perdendo il primo contro il trevigiano Mbaye per una sola stoccata 14/15, ed il secondo 13/15 contro il bresciano De Cristofaro. Grande rammarico per entrambi, dopo un girone preliminare superato con tutte vittorie, e con un percorso di eliminazione diretta senza particolari difficoltà fino agli ottavi di finale; per entrambi la sensazione che la finale fosse ampiamente alla loro portata e comunque un risultato che permette ad entrambi di scalare posizioni nel ranking nazionale di categoria. Ottima prestazione di gruppo si diceva, poiché oltre a Scalora e Spampinato anche Marco Palermo, Matteo Benedetto, Emanuele Santoro e Tommaso Calabrese in virtù delle rispettive posizioni nella classifica definitiva si sono qualificati per la prova della categoria superiore, prova nazionale under20 che si terrà a LaSpezia tra 10 giorni.

Cadetti che nel primo fine settimana del mese avevano già calcato le pedane del Pala Dean Martin di Montesilvano, avendo partecipato alla 1° prova di zona centro-sud categoria assoluta, dove i 140 partecipanti si contendevano i 38 pass per la prova nazionale di qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti 2022 di Courmayer. Due i pass conquistati dagli under17 modicani con Francesco Spampinato e Marco Palermo, che a dicembre ad Erba avranno l’occasione di confrontarsi con i “grandi” del fioretto italiano, tra cui il campione modicano Giorgio Avola presente nella lista d’elite e quindi già qualificato.

Appena il tempo di rifiatare per Francesco Spampinato che nel fine settimana volerà a Budapest, autorizzato a partecipare in virtù dell’ottavo posto nel ranking italiano, alla prova del Circuito Europeo under17, gara di interesse del commissario tecnico Cerioni per le selezioni delle squadre giovanili di Europei e Mondiali 2022. Sabato prenderà parte alla prova individuale, domenica affronterà la prova a squadre assieme al pisano Iacomoni e al fiorentino Petracchi. Scherma Modica che nel weekend sarà contemporaneamente in gara anche a Terni nella prova di zona centro-sud di spada cadetti e giovani e a Santa Venerina nella 1° Prova Regionale under14 di fioretto.

NELLA FOTO, Spampinato e Scalora