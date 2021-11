Pachino, acquistava on line ma la merce non arrivava: una denunciata

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Pachino hanno denunciato una donna di origine pugliese, di 35 anni, già conosciuta alle forze di polizia, per il reato di truffa on line.

La stessa simulava la vendita di oggetti di abbigliamento sulla piattaforma di un noto social, attraverso profilo falso, per poi incassare, a mezzo ricarica Postepay, un ingiusto profitto.

La vittima, un’altra donna di 24 anni, residente a Pachino, pagava la merce senza mai riceverla.