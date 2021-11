Marsala, allarme per i furti negli appartamenti e a danno degli anziani

Indagini sui furti in abitazioni e a danno di anziani di Marsala. In campo le forze di Polizia, inclusa quella Municipale con la quale si interfaccia quotidianamente il sindaco Massimo Grillo. Numerose sono state le attività per contrastare questi reati. C'è stato anche l’incontro organizzato nella Parrocchia di contrada Ciavolo retta da don Gianluca Romano, tenuto conto che alcuni episodi delittuosi sono stati denunciati anche in zone del versante est del territorio (Ciavolo, Ciavolotto, Digerbato e Schiacciaiazzo). Assieme al sindaco e al parroco, erano presenti il comandante della Stazione Carabinieri di Ciavolo, maresciallo Francesco Leggio e il comandante della Polizia municipale, Vincenzo Menfi, nonché l'assessore young Valeria Genna, residente nella contrada. I cittadinii hanno raccontato di essere state vittime di furto, fornendo utili informazioni sul modus operandi dei malviventi: sono emerse analogie per modalità, orari e condizioni in cui sono stati compiuti i reati. Il sindaco Grillo, costantemente aggiornato dei furti, ha affermato: “Ho chiesto alla Polizia Municipale di intensificare i controlli, pur con le oggettive difficoltà legate alla morfologia della zona in cui insistono molti immobili. Per questo, confido nella videosorveglianza che stiamo pianificando per l'intero territorio”.