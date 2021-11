In anteprima a Lipari il film "Lussu" con Renato Carpentieri e Galatea Ranzi

"Lussu" di Fabio Segatori con Renato Carpentieri e Galatea Ranzi verrà presentato in anteprima - Sabato 13 novembre alle 18:00 presso l’Auditorium del Comune di Malfa-Salina; - Domenica 14 alle 18:00 all’Hotel Aktea di Lipari; - Lunedì 15 alle ore 21,30 presso la Multisala Iris di Messina; - Martedì 16 alle 15:30 al Cinema Rouge et Noir in Palermo; - Mercoledì 17 alle 16:00 presso il Centro Zō di Catania.

In sala saranno presenti il regista Fabio Segatori, il produttore siciliano Gigi Spedale e l'interprete di Lussu da giovane Giacomo Fadda.

“È un film d'avventura, ma è tutto vero” dice il regista Fabio Segatori che l’ha anche prodotto con Paola Columba per Baby Films Srl.

Emilio Lussu fu al contempo uomo d'azione e di pensiero: quattro medaglie al valore militare nella Grande Guerra, antifascista e autore di Un anno sull'Altipiano, uno dei più bei libri pacifisti. A interpretarlo, con una prova di grande intensità e umanità, Renato Carpentieri. Galatea Ranzi è invece Joyce Salvadori Lussu, la compagna di una vita, scrittrice e attivista per la liberazione dei paesi in via di sviluppo.

Il film è stato girato tra la Sardegna, Salina e Lipari, dove è stata ricostruita la spettacolare evasione dal confino fascista compiuta nel 1929 da Lussu assieme al fraterno amico Carlo Rosselli, col quale fonderà a Parigi “Giustizia e Libertà”. Lussu e sua moglie Joyce misero poi in salvo decine di antifascisti ed ebrei mentre l'O.V.R.A. li braccava in tutta Europa.

Nel cast, oltre a Giacomo Fadda e Carolina Signore nei ruoli dei protagonisti da giovani, ci sono gli attori siciliani Giuseppe Capodicasa, Simone Di Mauro, Michelangelo Maria Zanghì e dell’attrice francese, residente a Malfa, Clara Schwartzenberg. A organizzare le riprese della parte eoliana il produttore siciliano Gigi Spedale.