Unicef, presentato a Ragusa il progetto "Scuola Amica 2021-2022

Si è tenuta a Ragusa, nella sala conferenze "Giovanni Molè" la conferenza di presentazione del Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” promosso per l’anno scolastico 2021/2022 dal Ministero dell’Istruzione e UNICEF Italia con l’obiettivo di favorire la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel contesto educativo.

I lavori sono stati condotti dalla Commissione Provinciale del Progetto, ovvero dalla Referente per l’Ufficio IX-Ambito Territoriale Provincia di Ragusa per il Progetto Angela Rapicavoli, dalla Presidente Provinciale UNICEF di Ragusa Elisa Mandarà, e dal Vicepresidente della Consulta Studentesca Giovanni Barbera. Su invito della Dirigente dell’Ufficio IX-Ambito Territoriale Provincia di Ragusa Viviana Assenza sono intervenuti i docenti referenti delle ventitré scuole iblee che hanno aderito quest’anno al progetto, accompagnati da diversi dirigenti scolastici.