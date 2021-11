Modica, le iniziative dell'Anffas per il Natale solidale e di impegno sociale

L’Anffas di Modica si prepara al Natale che verrà, tra solidarietà e impegno sociale. L’associazione sta preparando dei doni solidali. Uno dei progetti che ogni anno l’associazione porta avanti è il sorteggio di Natale, denominato BefanAnffas: con un euro si acquista un biglietto e si può portare a casa un dono, grazie alla collaborazione di piccoli imprenditori e artigiani di Modica; il sorteggio sarà effettuato il 6 gennaio.

Un altro progetto che Anffas Modica sta portando avanti è la selezione di Vini decorati dai ragazzi con temi natalizio. Con la collaborazione di Feudo Ramaddini nasce “Un Dono Solidale e di qualità”.

Le bottiglie di vino dovranno essere prenotate entro e non oltre il 13 Dicembre per poter garantire la consegna entro le festività, il costo delle bottiglie è a partire di 10 euro. Contattare: Tel/Fax 0932762877 – cell. segreteria 348/4764054 responsabile laboratorio 331/6188815 – e.mail info@anffasmodica.it ore ufficio dalle 9.00 alle 13.00 dalle 15.00 alle 18.00.

Per l’impegno sociale Anffas Modica, ritorna a collaborare con Telethon e sarà presso uno dei Centri Commerciali di Modica a vendere i cuori della Ricerca, le date sono il 18 e il 19 dicembre.