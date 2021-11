Catania, benemerenza dell'Accademia Mauriziana a Maria Rita Carbonato

Nella sede delle biblioteche riunite Civica Ursina Recupero di Catania si è svolta la cerimonia di consegna dell’Attestato di Benemerenza dell’Accademia Internazionale Mauriziana alla direttrice Maria Rita Carbonato. La pergamena del prestigioso riconoscimento è stata consegnata dal vice delegato dell’AIM, senatore accademico Francesco Zaccà e dal delegato per Catania senatore accademico Salvo Pulvirenti, su mandato del Gran Priore S.Em. Cardinale Francesco Monterisi e del Rettore Duca Fabrizio Mechi di Pontassieve. Durante la consegna è stata evidenziata l’abnegazione ed il prezioso lavoro svolto nel corso del suo incarico dalla direttrice Carbonaro in favore di uno dei siti della cultura considerato fra i più prestigiosi a livello planetario. L’Accademia Internazionale Mauriziana è un ente di diritto canonico culturale-religioso-militare costituito nel 1994 e sotto il protettorato della Fondazione Mauriziana, con il compito di custodire il Sacrario Nazionale Mauriziano, dove sono conservate le testimonianze storiche delle truppe alpine e le Sante Reliquie di San Maurizio e degli altri Martiri Tebani. Oggi è un’istituzione aggregativa con tematiche sociali e caritatevoli ed è suddivisa attualmente in 35 delegazioni italiane e 7 delegazioni estere.

Nella foto, da sinistra: Pulvirenti, Carbonaro, Zaccà.