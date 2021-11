Ragusa, perdita da oleodotto a San Giacomo: M5S chiede chiarimenti

“E’ da circa due mesi, a quanto ci risulta, che si sarebbe verificata una perdita di olio e di altre sostanze da un oleodotto che transita sul territorio ibleo sino a raggiungere Augusta. Il guasto all’altezza del territorio di San Giacomo dove, infatti, una ditta specializzata si sta occupando di recuperare all’interno di sacchi specifici quella parte di terreno che sarebbe impregnata della sostanza fuoriuscita dalla conduttura”.

Ad evidenziarlo è il capogruppo del movimento Cinque Stelle al Consiglio comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, il quale annuncia una interrogazione all’indirizzo del sindaco. “Ora – continua Firrincieli – dando per scontato che, in quanto tutto sta avvenendo alla luce del sole, sia la società proprietaria dell’oleodotto quanto la società specializzata incaricata dell’operazione stiano conducendo le procedure al meglio delle loro possibilità per evitare disagi di ogni genere, con scavi tutt’attorno alla tubazione al fine di effettuare la bonifica da infiltrazione di idrocarburi, la domanda che rivolgo al sindaco è da quanto tempo, effettivamente, sta andando avanti questa situazione, quando ce ne siamo accorti di queste perdite d’olio e qual è l’eventuale danno che le stesse hanno potuto produrre nell’ambiente. In particolare, vorremmo capire quali gli eventuali rischi per le falde acquifere sottostanti e se sono stati effettuati saggi per capire sin dove questo inquinamento è riuscito a penetrare”.

“Perché questi sacchi, per i quali tra l’altro è stata predisposta, con l’ausilio della vigilanza privata, una sorveglianza h24 – si chiede ancora Firrincieli – non sono stati smaltiti nell’immediato in apposite piattaforme di stoccaggio? Perché lasciarli lì per tutto questo tempo"?