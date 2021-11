Bastano 5 minuti al Catania per stendere la Vibonese nel recupero di serie C

Nel recupero della 12esima giornata del girone C di serie C, il Catania ha battuto 1-0 la Vibonese grazie alla rete di Russini al 5° del primo tempo. In classifica rossazzurri a quota 19 punti, resta ultima con 9 e in compagnia della Fidelis Andria la Vibonese. CLASSIFICA: Bari 27 punti; Catanzaro, Palermo, Monopoli 23; Turris 22; Foggia 21; Avellino, Virtus Francavilla, Taranto 20; Catania 19; Juve Stabia, Paganese 17; Campobasso, Picerno 16; Potenza, Monterosi 13; Acr Messina 12; Latina 11; Vibonese, Fidelis Andria 9.