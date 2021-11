Pippo Gennuso il 'Caterpillar' di Rosolini compie 68 anni e lui: "Sono 136"

Il suo profilo Facebook è inondato dagli auguri che gli arrivano dagli amici, ma anche da conoscenti. E sono tanti per la sua notorietà in politica, a fasi alterne, anche se lui non lo ammetterà mai. Pippo Gennuso, ci sarebbe da scrivere un libro sulla sua storia, oggi compie 68 anni. Per l'ex deputato all'Ars, fermato nell'ultima legislatura dalla legge Severino, gli anni che compie sono il doppio. "Sapete perchè sono il doppio? Perchè nella mia vita ho sempre lavorato e sono sempre uscito a testa alta anche nelle situazione più delicate. Mi ritengo pure un perseguitato e mi sono battuto con tutte le mie forze facendo sempre rispettare in tutte le sedi ed i luoghi la mia onorabilità".

Tanti nemici e tanto onore per quello che a Rosolini, suo paese d'origine, viene considerato un 'Caterpillar'. A 68 anni suonati pare che abbia messo la parola fine alla politica attiva. I suoi interessi girano oggi attorno all'immobiliare e all'agricoltura. Pippo Gennuso produce un ottimo olio, apprezzato pure all'estero. Almeno di ripensamenti dell'ultimora, con offerte che superano i confini della Sicilia, avrebbe deciso di passare il testimone. A raccoglierlo, in politica, dovrebbe essere l'ultimogenito, Riccardo. Rispetto al papà è meno impulsivo e più diplomatico. Sà di raccogliere un'eredità pesante e non a caso è già in campagna elettorale, senza troppo rumore.