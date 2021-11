Ruba in un negozio ad Avola, preso con la refurtiva

Nel pomeriggio di ieri, agenti del Commissariato di Avola, su segnalazione di un collega libero dal servizio, hanno arrestato, in flagranza di reato, un avolese di 47 anni, responsabile del reato di furto aggravato.

Lo stesso, infatti, è stato sorpreso in possesso di diversi capi d’abbigliamento ancora le etichette indicanti la marca e la taglia. Tutta la refurtiva era stata rubata in un negozio che si trova all’interno di un centro commerciale sito in Contrada Risicone. L’uomo, dopo le incombenze di legge, e su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, è stato posto ai domiciliari.

(foto archivio)