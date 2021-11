Troppi rinvii, la Sinistra ed i 5Stelle occupano l'aula consiliare di Palermo

I consiglieri di quella che era la maggioranza del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, formata da Partito Democratico, Sinistra Comune e Avanti Insieme, con il sostegno a sorpresa del Movimento 5 stelle sempre critico verso l'amministrazione, hanno deciso di occupare l'aula consiliare Sala delle Lapidi come gesto estremo per poter esercitare la loro volontà di votare gli atti deliberativi all'ordine del giorno.

A partire dal piano triennale delle opere pubbliche che, lo scorso aprile, aveva già incassato la bocciatura da parte dell'opposizione, diventata da mesi maggioranza al comune di Palermo, dopo che il gruppo di Italia Viva ha deciso di mollare Orlando.

"Il nostro è un gesto di protesta - dice Barbara Evola, capogruppo di Sinistra Comune - perché è intollerabile il continuo rinvio della messa al voto arrivato in aula per la seconda volta, con il centrodestra che continua ad accampare scuse". Il rischio concreto di perdere i fondi extracomunali per realizzare una serie di opere c'è tutto. "Gli uffici - aggiunge Evola - devono concludere le gare entro il 31 dicembre altrimenti si perderanno le somme, parlo di opere come illuminazione pubblica, ristrutturazione di scuole e asili nido e soprattutto il tram, che in sostanza si vuol bloccare. Si potrebbe anche arrivare al voto ma il rischio - prosegue Evola - è che sia troppo tardi, Abbiamo cercato una mediazione, ma niente. Siamo perché l'Aula si esprima e il centrodestra si assuma pure la responsabilità politica di bocciarlo ancora".