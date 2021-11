Start up siciliana premiata all'Impact Award

La Relazione di Impatto 2020 di Boniviri, start up innovativa siciliana e società benefit specializzata nella produzione di alimenti di altissima qualità e sostenibili, è stata premiata all'Impact Award di NISB (Network Italiano delle Società Benefit), il concorso che ha l'obiettivo di valorizzare le Società Benefit e sensibilizzare sull'importanza della Valutazione d'Impatto come strumento di gestione e misurazione di un progetto imprenditoriale. Boniviri si è aggiudicata il secondo posto distinguendosi, in particolare, per l'approccio serio e rigoroso alla sostenibilitàche, come evidenzia NISB nella motivazione del premio, si traduce nell'aver "realizzato una valutazione di impatto in grado di approfondire e chiarire gli aspetti sottesi ai differenti elementi del percorso della valutazione, offrendo anche una chiara visione di insieme (impact map)".