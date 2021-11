Siracusa, lavoratore senza green pass: multato lui ed il titolare dell'attività

Nell’ambito di predisposti servizi finalizzati al controllo delle regole sul contenimento sanitario e delle norme sull’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi commerciali, Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Amministrativa della Questura di Siracusa, hanno effettuato una serie di controlli amministrativi in alcuni locali della città. In due locali situati all’interno del centro commerciale sito in località Necropoli del Fusco, i poliziotti hanno accertato alcune violazioni amministrative ed hanno elevato le relative sanzioni. In uno di questi è stato trovato un dipendente sprovvisto del green pass ed è stato sanzionato il dipendente ed il datore di lavoro.

In un altro esercizio commerciale è stata elevata una sanzione per violazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nello specifico il titolare di un bar non aveva esposto il listino dei prezzi e la licenza.