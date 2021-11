Noto, acquista frigo e lavabiancheria su internet: truffato da un romeno

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Noto, al termine di un’attenta attività investigativa, hanno denunciato un uomo di 48 anni di origine rumena per il reato di Truffa.

Il 29 ottobre del 2020, la vittima, un uomo di 71 anni, di Noto, navigando in internet, trovava un frigo ed una lavatrice di suo interesse, poste in vendita su un sito on line.

Effettuato il bonifico, l’acquirente attendeva, però, invano, l’invio della merce richiesta.

I tentativi di contatto del venditore non andavano a buon fine e nei giorni a seguire il sito non era più disponibile. Gli accertamenti esperiti dagli investigatori netini consentivano di risalire all’intestatario del conto concorrente nel quale era stato effettuato il versamento, un cittadino di nazionalità romena rintracciato in località Tarvisio e denunciato all’Autorità Giudiziaria competente.