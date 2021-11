Maltempo, sindaco di Catania premia filippino - eroe

"A nome di tutta la città di Catania sento di dover esprimere gratitudine e riconoscenza nei confronti di una persona che ha dimostrato grandissimo altruismo ed eccezionale coraggio, all'interno di un contesto particolarmente drammatico, e che per questo non esito a definire un eroe dei nostri tempi".

Lo ha affermato il sindaco Salvo Pogliese consegnando, in Municipio, l'Elefantino d'argento a Celestino Floralde, il 45enne filippino che durante il nubifragio del 26 ottobre scorso ha salvato dalla furia della corrente d'acqua, in via Etnea, Daniela Grancagnolo, rimasta in panne con la sua auto travolta dall'alluvione, presente alla premiazione.