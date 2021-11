Covid, balzo in avanti dei contagi nel Ragusano: i positivi salgono a 139

Balzo in avanti dei positivi al Covid nel Ragusano. Un aumento sensibile rispetto a quello dei giorni scorsi. Nel report Asp del 12 novembre, infatti, i positivi salgono a 139: 129 in isolamento domiciliare, 7 ricoverati in ospedale, 3 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Non si registrano, per fortuna, altri decessi per cui il numero dei morti, dall'inizio della pandemia, resta fermo a 376. Ecco il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 4 Acate, 7 Chiaramonte Gulfi, 10 Comiso, 5 Giarratana, 21 Ispica, 21 Modica, 2 Monterosso Almo, 5 Pozzallo, 35 Ragusa, 9 Santa Croce Camerina, 2 Scicli, 8 Vittoria.