Augusta, maltempo: chiusa isola ecologica ex Plastjonica

Chiusa, per le conseguenze del maltempo, l'isola ecologica dell'ex Plastjonica. Lo comunica MegarAmbiente, la società che gestisce il servizio di raccolta differenziata nel comune di Augusta. L'isola ecologica resterà chiusa per inaccessibilità causata dalla presenza di fango. Gli operatori dell'azienda sono già all'opera per effettuare un'operazione di pulizia straordinaria così da rendere nuovamente accessibile e sicuro l'accesso alla cittadinanza. Per questo motivo l’isola ecologica dell’ex Platonica riaprirà regolarmente lunedì 15 novembre dalle 8 alle 12.