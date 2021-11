La colletta alimentare compie 25 anni: il testimonial è Giorgio Chiellini

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, compie 25 anni e torna, anche in presenza, il prossimo 27 novembre.

Testimonial d’eccezione dell’iniziativa Giorgio Chiellini, che ha deciso di sostenere Banco Alimentare con uno spot, realizzato dall’agenzia Mate, che andrà in onda sulle TV nazionali e locali, sui social e sul sito di Banco Alimentare. Il calciatore si appella alla generosità degli italiani, che in questo quarto di secolo hanno partecipato alla Colletta Alimentare donando oltre 172.074 tonnellate di alimenti, un aiuto reale e prezioso per le tante persone in povertà alimentare. L’invito di Chiellini è di recarsi sabato 27 novembre 2021 negli 11.000 supermercati aderenti all’iniziativa dove 145.000 volontari, distanziati e muniti di green pass inviteranno a comprare prodotti a lunga conservazione: omogeneizzati alla frutta, tonno e carne in scatola, olio, legumi, pelati.

I prodotti donati saranno poi distribuiti alle 7.600 strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, comunità per i minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza ecc..) che sostengono quasi 1.700.000 persone. In Sicilia le persone che vengono aiutate dal Banco Alimentare, tramite le 670 strutture caritative convenzionate e i 9000 volontari che prestano la loro opera, sono 250.000.

Ecco il calendario con le tappe della presentazione della Colletta in Sicilia che inizia da domani in provincia di Enna e si concluderà a Giarre il 21 novembre.

➡ CENTURIPE

SABATO 13 NOVEMBRE ORE 17:00

Sala Acutis - via Nino Bixio 20

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

VENERDÌ 19 NOVEMBRE ORE 16:30

Teatro Vittorio Currò (Oratorio Salesiano) - via San Giovanni Bosco

MESSINA

VENERDÌ 19 NOVEMBRE ORE 19:00

Salone delle Bandiere, Palazzo Zanca - piazza Unione Europea 1

PALERMO

SABATO 20 NOVEMBRE ORE 10:30

Missione di Speranza e Carità - via Decollati 21

CATANIA

SABATO 20 NOVEMBRE ORE 19:30

Teatro dell'Istituto Francesco Ventorino - via dei Salesiani 2

SIRACUSA

DOMENICA 21 NOVEMBRE ORE 11:00

viale Ermocrate 70

GIARRE

DOMENICA 21 NOVEMBRE ORE 19:00

Salone parrocchiale San Francesco al Carmine - Via Maria del Carmelo 3