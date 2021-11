Siracusa, controllo del territorio: due denunce e un arresto della Polizia

L’azione antidroga da mesi condotta dalle Volanti della Questura di Siracusa ha avuto ieri ulteriori utili risultati sul versante del contrasto della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti.

Agenti delle Volanti hanno arrestato un minore di 17 anni perché sorpreso in una piazza dello spaccio in possesso di 14 dosi di hashish, 3 dosi di marijuana e della somma di 45 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Dopo le incombenze di legge, il giovane è stato condotto nel centro per minori di Catania.

Inoltre, agenti delle Volanti hanno denunciato un siracusano di 37 anni perché è stato trovato nella sua abitazione in possesso di 45 grammi di marijuana e di due bilancini di precisione. Un altro giovane di 23 anni è stato segnalato all’Autorità Amministrativa competente per modico possesso di sostanze stupefacenti (crack). Infine, gli uomini diretti dalla dottoressa Guarino hanno denunciato un altro giovane di 21 anni per guida senza patente.