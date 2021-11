Agenti del Commissariato di Polizia di Avola hanno denunciato per il reato di porto illegale di armi un avolese di 38 anni in quanto, a seguito di perquisizione personale estesa all’autovettura, è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di una riproduzione in metallo di un arma da fuoco, priva del tappo rosso o di altra occlusione della canna. L’arma, che era nascosta nell'abitacolo della vettura, è stata sequestrata.