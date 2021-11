Avola, resi gli onori al brigadiere Coletta morto nell'attentato di Nassiriya

Ieri, in occasione del 18° anniversario della strage di Nassiriya e della 13^ giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, nel rispetto delle limitazioni imposte dalle attuali prescrizioni sanitarie vigenti, presso il cimitero di Avola, nel corso di una sobria e toccante cerimonia è stato deposto un omaggio floreale in memoria del Brigadiere Giuseppe COLETTA, Carabiniere di origine avolese che cadde in quella tragica circostanza.

Alla cerimonia hanno preso parte il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, il Sindaco della Città di Avola, la sorella del caduto, una rappresentanza della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri ed il Cappellano militare di Messina che ha osservato un momento di raccoglimento e pregato per tutti i caduti nelle missioni internazionali per la pace.

Un altro breve e intimo momento di raccoglimento ha avuto luogo presso la Stazione Carabinieri di Avola, a lui intitolata.

Il Brigadiere Coletta è ricordato come persona che si è sempre prodigata in favore dei più piccoli, sia con il proprio servizio quotidiano sia facendosi promotore di iniziative a carattere privato finalizzate a fornire un aiuto concreto ai più bisognosi.