Floridia, è morto Saro Saccuzzo: il suo nome era legato alla Fiat

E' morto questa mattina a Floridia il commerciante di auto, Saro Saccuzzo. Da tempo era ammalato e si spento mentre era ricoverato in una casa di riposo della città. C'era finito dopo la morte della moglie, Tina, avvenuta un anno fa. Saccuzzo affetto da numerose patologie, era stato trasferito in una Casa di riposo dove era curato ed accudito. Stamane, all'età di 88 anni, il suo cuore ha cessato di battere.

Il nome di Saro Saccuzzo è legato alla Fiat. A Floridia era stato il primo commissionario della casa automobilistica di Torino ed era anche officina autorizzata dalla casa madre. Saccuzzo da semplice meccanico, per il suo intuito ed intelligenza, era diventato pure venditore di auto ed è stato per mezzo secolo un punto di riferimento dei floridiani. Lascia la sua eredità ai tre figli, Salvatore, che fa l'ingegnere, Marco e Toni, questi ultimi due sono il primo a capo dell'officina, l'altro è autosalonista.

I funerali verranno celebrati domani, 14 novembre, alle 9 nella chiesa del Carmine.