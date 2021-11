Manifestazione a Palermo contro lo stop al Piano per le opere pubbliche

I dieci consiglieri comunali di Pd, Sinistra Comune, Avanti Insieme e M5S dopo due giorni di occupazione dell'aula consiliare per protestare contro il centrodestra e Italia Viva, che con le loro assenze hanno impedito la votazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, hanno manifestato questa mattina davanti Palazzo delle Aquile, a Palermo.

I consiglieri hanno incontrato la cittadinanza e dato vita a una assemblea pubblica con un centinaio di persone radunata grazie ai social nel corso della quale hanno raccontato come, da marzo scorso, il Consiglio Comunale non riesca ad approvare il Piano che prevede diverse centinaia di milioni di euro di fondi europei per la realizzazione di opere come il completamento della rete tranviaria, interventi per l'illuminazione pubblica e la costruzione di asili nido.

"Per mettere in difficoltà il sindaco Orlando - accusano i dieci consiglieri - il centrodestra e Italia Viva mettono a repentaglio i finanziamenti. Se il Consiglio non verrà riconvocato per votare il Piano lunedì prossimo riprenderà l'occupazione dell'aula a oltranza"