Modica, presentato il documentario “Trazzeri”: regalo alla città del regista Giovanni Caccamo

In Sicilia “trazzeri” sono quelle vie che attraversano i campi e servono al passaggio degli armenti. Sono spesso delimitate dai caratteristici muri a secco, pietre allineate in maniera geometrica, quasi a formare una quinta teatrale in un palcoscenico di armonia naturale. Ma la “trazzera” è anche il paradigma del percorso della vita fatto di avvenimenti, sensazioni, fatiche, dolori. Ma, anche di amore.

Il regista modicano Giovanni Caccamo ha racchiuso nel suo documentario “Trazzeri” questo scrigno di umanità per regalarlo alla sua città in modo da conservare la memoria raccontata da persone anziane che queste “trazzere” hanno attraversato. Testimonianze genuine, senza alcun filtro mediatico: ricordi di infanzie difficili, di duro lavoro nei campi, di gioie fugaci, di felicità vanamente inseguita, di casti innamoramenti, di ferite nell’anima lasciate dalla guerra e dalla povertà. Il racconto della vita che in “Trazzeri” abbraccia le esperienze di uomini e donne di un territorio, quello modicano, miniera inesauribile di tradizioni e di cultura. E, perchè no, di talenti che sanno essere anche generosi con la propria città.

Il documentario è stato presentato il 12 ottobre in una serata-evento al Garibaldi di Modica, patrocinata dal Comune e dalla Fondazione Teatro Garibaldi. Giovanni Caccamo, che ha prodotto a sue spese il documentario, in collegamento video da Roma, ha spiegato la genesi del suo lavoro affrontato grazie alla collaborazione dell’assessore alla Cultura del Comune, Maria Monisteri, e alla straordinaria disponibilità di una troupe che è stata “contagiata” dall’entusiasmo e dalla passione del regista.

La serata, presentata dal giornalista Salvatore Cannata, è stata aperta dai musicisti del Liceo Musicale “Giovanni Verga” di Modica che hanno eseguito “Trinacria Suite”, la colonna sonora originale del documentario, composta da Giuliano Cantini. E i musicisti del “Verga” hanno accompagnato il documentario suonando nei luoghi più caratteristici del territorio modicano: tra le mucche al pascolo, nelle ville nobiliari, nella campagna tra rigogliosi carrubi. “La musica è diventata essa stessa documentario e immagine”, ha detto la docente del Liceo, Loredana Vernuccio, sottolineando l’importanza di una realtà come il Liceo Musicale e di chi si è messo a disposizione del regista per realizzare un prodotto di alto significato culturale.

“E’ stato un lavoro caparbiamente voluto da Giovanni Caccamo – ha affermato l’assessore Monisteri che ha avuto il ruolo di collegamento logistico tra Modica e il regista – un regalo alla sua città, un impegno di tante persone che meritano davvero di essere ringraziate per quello che hanno fatto. E credo che il documentario vada proposto nelle scuole perchè le nuove generazioni devono imparare a coltivare la memoria della loro gente”.

Convinto ed emozionante l’applauso del pubblico al termine della proiezione a testimoniare la validità di una operazione culturale che, vale la pena ricordarlo, è stata apprezzata anche all’estero.

“Trazzeri”, infatti, è stato selezionato in vari Festival internazionali tra i quali il New York Independent Cinema Awards 2021, ARFF Berlin International Awards ed è stato premiato all'American Golden Picture International Film Festival e al Venice Shorts film Awards in California.

Concetto Iozzia

TRAZZERI

Regia: Giovanni Caccamo

Direttore della Fotografia: Gianluca Tela

Con il Patrocinio del Comune di Modica

Montaggio: Gerardo Pellegrini

Musiche composte da Giuliano Cantini

Sound: Salvo Puma

Graphic Designer: Beatrice Buonaiuto

Post Produzione: Pyramid Factory

Organizzatore: Francesco Di Raimondo

Operatori Di Ripresa: Gianluca Tela, Antonella Pulvirenti, Federica Vero

Operatore Drone: Giampippo Petriliggeri

MUSICISTI

Conduzione: Francesca Guccione

Violini: Alessandro Caschetto, Federica Cappello, Sofia Gagliolo, Xhoanna Bahja

Viole: Pietro Vasile, Diego Spitale

Violoncelli: Jasha Parisi, Giulia Nobile

Grazie a: Maria Monisteri; professoressa Loredana Vernuccio; Liceo Musicale Verga di Modica; famiglia Giannone ( custodi della razza bovina modicana); dottor.Giuseppe Galfo ( Villa Antica Contrada Muglifulo);

Carmelo Straquadanio; Casa di riposo Bethel; Casa di Riposo Villa dei Nonni; Casa di Cura Monte Carmelo.