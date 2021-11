Giornalisti, Roberto Gueli presidente Ordine in Sicilia

Roberto Gueli, vicedirettore nazionale Tgr Rai, è il nuovo presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

Gueli, 53 anni, è stato eletto nel corso della seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale, che si è svolta questa mattina nella sede dell'Ordine, in via Bernini a Palermo. Gueli succede a Giulio Francese.

Nella stessa seduta sono stati eletti Salvo Li Castri alla carica di vicepresidente, Daniele Ditta segretario, Salvo Di Salvo tesoriere, Vittorio Corradino presidente del collegio dei Revisori dei conti.

"La categoria dei giornalisti, soprattutto in Sicilia, è chiamata a compattarsi - dichiara il nuovo presidente - Sono tante le sfide che ci attendono, il mondo del giornalismo è attraversato da una crisi ancora profonda. Precarietà, crisi dell'editoria, contrasto alla fake news, formazione professionale, querele temerarie: tutte tematiche prioritarie alle quali siamo chiamati a lavorare sin da subito".