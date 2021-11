Covid, aumentano ancora i contagi nel Ragusano: sono 141

Sale ancora la curva delle persone positive al Covid nel Ragusano anche se non si registrano nuovi decessi. I contagi, nel bollettino Asp del 13 novembre, sono 141: 131 in isolamento domiciliare, 8 ricoverati in ospedale, 2 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. I morti sono sempre 376. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 4 Acate, 6 Chiaramonte, 10 Comiso, 5 Giarratana, 22 Ispica, 19 Modica, 2 Monterosso Almo, 8 Pozzallo, 38 Ragusa, 8 Santa Croce Camerina, 2 Scicli, 7 Vittoria.